كتب- محمود الهواري:

قال مندوب الأردن لدى جامعة الدول العربية، أمجد العضايلة، إن إسرائيل تواصل انتهاكاتها المرفوضة عربيا ودوليا ضد الأرض والشعب الفلسطيني، في تحد صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، معتمدة على مخططات أحادية لترسيخ احتلال غير شرعي وتوسيع عدوانها وفرض سيطرتها العسكرية.

وأكد العضايلة خلال كلمته في الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، أهمية الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وضرورة إنهائه فورا، باعتباره انتهاكا للقانون الدولي وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.

وأشار المندوب إلى أن إعلان حكومة الاحتلال نيتها إعادة احتلال قطاع غزة والسيطرة عليه بالكامل يشكل تصعيدا خطيرا وعدوانا غير مشروع، قوبل برفض واسع من المجتمع الدولي لما يحمله من تكريس لنهج العدوان والغطرسة، وضرب لكل مقررات الشرعية الدولية، وخرق فاضح للقانون الدولي والإنساني، وسط عجز دولي عن ردع هذا العدوان.

وأوضح أن مخططات الاحتلال تشكل تهديدا مباشرا للجهود الرامية لوقف إطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية في المنطقة.

وأضاف أن الأردن يرفض ويُدين بشدة هذه المخططات التي تقوض حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعا المندوب إلى تحرك دولي عاجل وجاد لوقف العدوان، ودعم جهود الوساطة المصرية والقطرية والأمريكية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى، وضمان إدخال مساعدات إنسانية كافية وعاجلة ومستدامة إلى قطاع غزة.

وشدد على أن مواجهة الظلم والعدوان تتطلب موقفا دوليا حازما يرفض سياسات الاحتلال ويوقف جرائمه التي ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية، محذرا من أن استمرار الحصار والتجويع والقتل يزيد من الإحباط والكراهية ويهدد أمن المنطقة والعالم.

وتابع أن الوقت قد حان لتحرك جاد ومسؤول لإنهاء الاحتلال ووقف معاناة الشعب الفلسطيني قبل أن يدفع العالم ثمناً أكبر لهذا الظلم المستمر.