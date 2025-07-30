تضرر أكثر من 50 شقة في هجوم أوكراني على مقاطعة روستوف الروسية



وكالات

أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة روستوف الروسية يوري سليوسار، عن وقوع أضرار في أكثر من 50 شقة سكنية نتيجة هجوم أوكراني بطائرة مسيرة في مدينة سالسك.

أضاف: "قمت اليوم بزيارة غير مخطط لها لسالسك، تعرضت المدينة الليلة الماضية لهجوم بطائرات مسيرة معادية، وقعت مأساة كبيرة، التقيت بسكان مبنى سكني تضرر أيضا بسبب الانفجار، هناك أضرار تقريبية في 54 شقة، تحطمت النوافذ في العديد منها إجمالا، تضرر 11 منزلا خاصا، و10 مبان سكنية، وعدة منشآت غير سكنية وسيارتان".

وأشار القائم بأعمال الحاكم إلى أن 2 من خبراء المتفجرات في قوات الحرس الوطني ومدنيا واحدا لقوا حتفهم، وقد تقرر صرف تعويضات لأسر الضحايا، وفقا لروسيا اليوم.

كما تعرضت بنية تحتية لمحطة السكك الحديدية لأضرار، وتم تقييد حركة القطارات مؤقتا، لكنها استؤنفت ظهرا وفق نظام مؤقت، وتجري حاليا أعمال إصلاح السكك الحديدية التي من المقرر الانتهاء منها صباح 30 يوليو.

وأكد سليوسار أن ركاب القطارات المتأخرة تم تزويدهم بالماء والطعام، مشيرا إلى أن 2840 شخصا ما زالوا بدون كهرباء بحلول مساء الثلاثاء 29 يوليو في حي نوفوسالسك.

وأضاف سليوسار: "قررنا أن تعمل عدة فرق من اللجنة البلدية بشكل متزامن، يجب الانتهاء من تقييم الأضرار خلال 3 أيام وصرف جميع التعويضات عن فقدان الممتلكات خلال أسبوعين، قد تهطل الأمطار قريبا ونحن بحاجة لإصلاح الأضرار بأقصى سرعة، نبدأ بأولوية قصوى بإعادة تأهيل المنازل والشقق الأكثر تضررا".