العربية: حماس أبدت مرونة للتفاوض حول مطالبها السابقة

(وكالات)

قال مصدر فلسطيني لقناة "العربية"، اليوم الأحد، إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تبحث خيار وقف العمليات القتالية مؤقتًا خلال فترة التهدئة الإنسانية، في وقتٍ تتكثف فيه التحركات الدبلوماسية لإحياء المفاوضات المتعثرة بشأن قطاع غزة.

وبحسب ما نقلته "العربية" عن مصدر فلسطيني لم تذكر اسمه، أبدت حماس استعدادًا لإبداء قدر من المرونة تجاه مطالب كانت متمسكة بها سابقًا.

وذكرت مصادر للعربية، أن الضغوط الدولية، قد تفتح الباب أمام استئناف المفاوضات هذا الأسبوع، وذلك وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع إذا استمر الجمود السياسي والعسكري.

في السياق نفسه، أفادت "العربية" بأن حركة حماس، أبلغت الوسطاء برغبتها في إنهاء الملفات العالقة داخل مسار التفاوض.