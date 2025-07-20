الصين تُصدر إنذارًا باللون الأصفر لمواجهة الإعصار ويفا



وكالات

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية، إنذارا باللون الأصفر لمواجهة الإعصار "ويفا"، إذ يتوقع أن يجلب الإعصار السادس لهذا العام رياحا قوية وأمطارا غزيرة على السواحل الجنوبية.

ويتحرك الإعصار، الذي تم رصده عند خط عرض 19.9 درجة شمالا وخط طول 120.2 درجة شرقا في الساعة الـ5 صباح السبت، باتجاه الشمال الغربي بسرعة تتراوح بين 15 و20 كيلومترا في الساعة، وفقا للمركز.

وأضاف المركز، أنه من المتوقع أن يصل الإعصار إلى اليابسة على طول المناطق الساحلية من مدينة شنتشن فى مقاطعة قوانجدونج إلى مدينة ونتشانج في مقاطعة هاينان بجنوبي الصين خلال الفترة ما بعد ظهر أو مساء الغد الأحد.

ولدى الصين نظام تحذير من الطقس السيئ مؤلف من 4 مستويات مرمزة بالألوان، إذ يمثل اللون الأحمر أشدها، يليه البرتقالي ثم الأصفر فالأزرق، وفقا لروسيا اليوم.