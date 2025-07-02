بعد اعتقال 4 أشخاص.. ما قصة الرسوم المسيئة للنبي محمد في تركيا؟

وكالات

أفادت وكالة أنباء "الأناضول"، الأربعاء، بأن السلطات التركية قررت حبس 4 أشخاص من مجلة ليمان على خلفية قضية الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد.

وأثارت الرسوم الكاريكاتورية، موجة غضب واسعة على المستويين الحكومي والشعبي، إذا قال مسؤولون حكوميون أتراك إن الرسوم تمثل النبي محمد، ما تسبب في احتجاجات واسعة أما مكتب مجلة ليمان في مدينة إسطنبول.

من جانبها، نفت مجلة ليمان في بيان يوم الاثنين الماضي، الاتهامات بالإساءة إلى النبي محمد كما أصرّت على أن السوم تهدف إلى "تصوير رجل مسلم يُسمى محمد وكان يهدف إلى تسليط الضوء على معاناة المسلمين".

وقالت صحيفة "يني شفق" التركية، إن الرسم يُظهر شخصين "يُزعم أنهما النبي محمد والنبي موسى، بأجنحة وهالات ضوئية وهما يتصافحان في السماء، بينما ينكشف أسفلهما مشهد لحرب مع تساقط القنابل.

بدورها، أشارت صحيفة "بيرجون"، إلى أن البعض فسّر رسوم الشخصين المجنحين على أنها تصوير للنبيين محمد وموسى.

وكانت السلطات التركية، فتحت تحقيقا يوم الاثنين بتهمة "الإهانة العلنية للقيم الدينية" واعتقلت الرسّام الكاريكاتوري دوجان بهليفان من منزله.

إلى جانب ذلك، أفادت وكالة "الأناضول"، باعتقال رئيس تحرير صحيفة "ليمان" ظافر أكنار، ومصمم الجرافيك جبرائيل أوكجو، ومديرها علي يافوز، مساء الثلاثاء، فضلا عن إصدار أوامر اعتقال لمحررين اثنين يُعتقد أنهما خارج البلاد.

ومساء الاثنين، رشق متظاهرون مبنى صحيفة "ليمان" بوسط إسطنبول بالحجارة كما اشتبكوا مع عناصر الشرطة في محيطها. فيما اعتذرت الصحيفة عن أي إساءة تسببت فيها داعية الشرطة إلى التصدي لما وصفته بحملة التشويه وحماية حرية التعبير.

وشارك وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، على حسابه بمنصة "إكس"، مقاطع فيديو للحظة اعتقال مدير الصحيفة ورسام الكاريكاتور من منزليهما، معلّقا عليها بـ"هؤلاء الوقحون سيُحاسبون أمام القانون".

في إطار ذلك، أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الرسوم المسيئة التي نشرتها المجلة التركية، واصفا إياها بأنها "استفزاز دنيء متخفٍ في صورة فكاهية".

وخلال كلمته في نشاط حزبي بالعاصمة انقرة، أمس الثلاثاء، قال أردوغان: "منذ أن تشرفت الأمة التركية بالإسلام تميّزت بحبها لرسول الله، إن أهم ما يميزها هو هذا الحب"، مشدد على أن "الاستهزاء برسولنا الكريم من جانب أشخاص لا أخلاق لهم ولا يعرفون قيم أمتنا ولا الحشمة والأدب، أمر غير مقبول".

وأكد الرئيس التركي، أنه سيحرص على أن "يُحاسب كل من أساء للنبي محمد –صلى الله عليه وسلم- وغيره من الأنبياء"، مشيرا إلى أنه سيتابع القضية ما دام في منصبه ولن يتسامح مع "أي شخص يهين قيمنا المقدسة".

وأضاف أردوغان: "إن واجبنا الأساسي هو حماية ذكرى نبينا الحبيب وإرثه الثمين الذي أنار دربنا وملأ قلوبنا بالحرمة، ونحن نعتبر ذلك شرفا لنا".