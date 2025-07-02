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إعلام عبري: إلقاء الذخائر المتبقية من اعتراض الصواريخ الإيرانية على غزة

03:39 م الأربعاء 02 يوليه 2025

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وكالات

نقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن مصادر قولها، إن الطيارون الذين كُلِفوا باعتراض صواريخ ومسيرات في الحرب على إيران ألقوا الذخائر المتبقية على قطاع غزة.

وذكرت المصادر، أن الطيارون تواصلوا في أول أيام الحرب على إيران مع غرفة قيادة عمليات غزة وعرضوا إلقاء ذخيرتهم على القطاع.

وشنت إسرائيل، يوم 13 يونيو الماضي، هجومًا جويًا واسع النطاق على إيران، فيما ردت طهران بإطلاق مئات الصواريخ في حرب استمرت 12 يومًا. ثم تدخلت الولايات المتحدة يوم 22 في القتال، وشنت ضربات على منشآت نووية بإيران، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقفًا لإطلاق النار في 24 يونيو.

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غزة الصواريخ الإيرانية إيران
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