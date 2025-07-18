الجنائية الدولية تعتقل ليبي متهم بارتكاب جرائم حرب

لاهاي - (أ ب)

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، اعتقال مواطن ليبي اتهمته المحكمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، في ألمانيا بناء على مذكرة توقيف مختومة.

وأفادت تقارير بأن خالد محمد علي الهشري، كان أحد كبار المسؤولين في سجن معريجة بطرابلس، حيث كان يحتجز آلاف الأشخاص. وتم إلقاء القبض عليه أمس الأول الأربعاء بناء على أمر قضائي أصدرته المحكمة في 10 يوليو.

وقالت المحكمة في بيان "يشتبه أنه ارتكب بشكل مباشر أو أمر أو أشرف على جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي والتي يزعم أنه تم ارتكابها في ليبيا من فبراير 2015 إلى أوائل عام 2020".

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن متحدث باسم مكتب المدعي العام في مدينة براندنبورج بألمانيا قوله اليوم الجمعة: "هذا الاعتقال جاء بناء على طلب من المحكمة الجنائية الدولية.

ووفقا للشرطة الاتحادية الألمانية، أُلقي القبض على الهيشيري أول أمس الأربعاء، ومن المقرر إحالته إلى المحكمة. وقال المتحدث باسم مكتب المدعي العام: "لا يزال المتهم متواجد في براندنبورج".

وسيبقى الهشري في السجن في ألمانيا حتى انتهاء الإجراءات القانونية لنقله إلى لاهاي.

وتعتمد المحكمة على دول أخرى لتنفيذ أوامر الاعتقال التي تصدرها. وأشادت بالسلطات الألمانية لاعتقالها الهشري.