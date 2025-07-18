كوريا الشمالية تحظر دخول السياح الأجانب إلى منتجع شاطئي جديد

بيونج يانج- (أ ب)

حظرت كوريا الشمالية دخول السياح الأجانب إلى منتجع شاطئي ضخم، تم افتتاحه حديثا وهي خطوة تقوض آفاق المجمع الذي أشاد به الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بوصفه "أحد أعظم النجاحات هذا العام".

وقال موقع "جولة كوريا الشمالية" الإلكتروني الذي تديره سلطات السياحة الكورية الشمالية في إشعار اليوم الجمعة إن المجمع السياحي وونسان-كالما على الساحل الشرقي "لا يستقبل بشكل مؤقت سياحا أجانب".

ولم يعط الموقع أي تفاصيل أخرى، بما في ذلك سبب الحظر أو مدته.

وتقول كوريا الشمالية إن المجمع يتسع لحوالي 20 ألف نزيل. وكان المنتجع قد تم افتتاحه أمام السياح المحليين في الأول من يوليو/تموز الماضي، قبل أن يستقبل مجموعة صغيرة من السياح الروس الأسبوع الماضي. وتوقع مراقبون أن تفتح كوريا الشمالية المنتجع أمام السياح الصينيين، بينما تمنع بشكل كبير السياح الدوليين الآخرين.

جاء الإعلان بعد أن توجه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى المجمع للقاء كيم ووزيرة الخارجية تشوي سون هوي لإجراء محادثات في نهاية الأسبوع الماضي.

ووسعت كوريا الشمالية وروسيا بشكل كبير نطاق التعاون العسكري وغير ذلك من أشكال التعاون في السنوات الأخيرة، حيث تزود كوريا الشمالية روسيا بالأسلحة والقوات لدعم حربها ضد أوكرانيا. وخلال الاجتماع مع تشوي، تعهد لافروف باتخاذ خطوات لدعم سفر السياح الروس إلى المنطقة.