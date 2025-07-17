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مديرة اليونيسف: أطفال غزة يُعانون بشدة ويتساءلون لماذا تخلى العالم عنهم

01:26 ص الخميس 17 يوليو 2025

أطفال غزة

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وكالات

قالت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل، خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، إن التقارير الواردة تفيد بمقتل أكثر من 17 ألف طفل في غزة.

أضافت أن 28 طفلا يقتلون يوميا تقريبا في القطاع على مدى الأشهر الـ21 الماضية من الحرب، لافتة إلى أن فصلا دراسيا كاملا من الأطفال يقتل كل يوم لمدة عامين تقريبا في غزة.

وأشارت إلى أن الأطفال في غزة ليسوا ممثلين سياسيين وهم في وضع كارثي، مشيرة إلى أنهم يعانون بشدة ويتساءلون لماذا تخلى العالم عنهم.

وذكرت كاثرين راسل: "اليوم يقتل الأطفال ويصابون أثناء وقوفهم في طوابير للحصول على المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة وهو دليل آخر على عدم وجود مكان آمن للمدنيين في غزة.

وحذرت من أن الأطفال الذين ينجون من حرب غزة سوف تتغير حياتهم بشكل لا يمكن إصلاحه بسبب الحرمان والتعرض لأحداث صادمة.

وشددت المديرة التنفيذية لليونيسف على أنهم لا يستطيعون وصف الوضع بالكلمات، وفقا لروسيا اليوم.

من جهته، حث وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر، على ضرورة تقديم المساعدات دون تمييز.

وأشار إلى أن مهمتهم هي تعزيز القانون الإنساني الدولي، وليس مجرد الإبلاغ عما يشاهدونه.

وفي شهر يونيو، وصل معدل الجوع بين الأطفال إلى أعلى مستوى له، والنظام الصحي في حالة يرثى لها، وأزمة الوقود تظل عند مستوى حرج، وفق ما جاء على لسان توم فليتشر.

وأكد فليتشر أن كرامة سكان غزة أصبحت في حالة يرثى لها، لافتا إلى أن كل 5 رضع بمستشفيات قطاع غزة يتشاركون حاضنة واحدة و70% من الأدوية الأساسية نفدت.

واجتمع مجلس الأمن بعد ظهر الأربعاء لمناقشة الوضع الإنساني في غزة بناء على طلب الدنمارك وفرنسا واليونان والمملكة المتحدة وسلوفينيا.

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