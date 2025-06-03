23 شهيدا وأكثر من 200 مصاب إثر استهداف الاحتلال المواطنين برفح



وكالات

استشهد 23 فلسطينيا وأصيب أكثر من 200 مصاب جراء استهداف جيش الاحتلال مواطنين في مناطق توزيع المساعدات غربي مدينة رفح.

ووصل 10 شهداء وعشرات الإصابات لمجمع ناصر الطبي جراء إطلاق النار على المواطنين غربي مدينة رفح.

وأصيب 4 فلسطينيين في استهداف الاحتلال لشقة سكنية في شارع القدرة بمنطقة حي الأمل غربي خان يونس

كما أصيب عدد أخر جراء إصابات عقب إطلاق جيش الاحتلال النار على النازحين في محيط دوار العلم غربي مدينة رفح، وفقا لما ذكرته الغد.

واستشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي شمال غرب خان يونس.

من جهة أخرى أعلن جيش الاحتلال عن مقتل 3 جنود من لواء جفعاتي في تفجير ألغام، حين كانت قوة من الجيش تسير في جباليا.

وأصدر جيش الاحتلال، مساء الإثنين، أوامر بإخلاء عدد من المناطق في خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال، افيخاي أدرعي، عبر حسابه على موقع إكس: "إلى جميع المتواجدين في البلوكات 47، 106، 108، 109 في محافظة خان يونس، الجيش الإسرائيلي سوف يعمل بقوة شديدة في مناطق وجودكم".