بن غفير ينتقد وقف الحرب: لم نُنهِ بعد الملف النووي الإيراني

وكالات

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إنه يعتقد أنه كان يجب الاستمرار في ضرب إيران لبضعة أيام إضافية، مضيفًا "ولا يمكننا القول أننا انتهينا من الملف الإيراني".

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي ديفرين، إن وقف إطلاق النار مع إيران كان قرارًا من القيادة السياسية والجيش التزم بتحقيق كل أهداف الحرب، وفق زعمه.

وأضاف ديفرين، "تقديراتنا تشير إلى أننا ألحقنا خسائر جسيمة بالمشروع النووي الإيراني"، مشيرًا إلى أن إسرائيل رصدت تحركًا جديًا لإنتاج سلاح نووي إيراني مما دفعها للتحرك العاجل، بحسب ما ادعاه.

وتابع: " ضربنا البرنامج النووي الإيراني بشكل قوي وأعدناه سنوات طويلة للوراء"، مضيفًا "من أهم إنجازات حملتنا ضرب وكلاء إيران ونتابع نشاطهم وجاهزون للتحرك".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن الجيش جاهز على جميع الجبهات و"شرعنا في عملية كبرى لتحسين قدراتنا الدفاعية".

وفي المقابل، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بمقتل 29 إسرائيليًا وإصابة 872 بجروح جراء الحرب مع إيران التي اندلعت في 13 يونيو الجاري.

وقالت القناة الـ12، إن الضربات الإيرانية دمرت 31 ألف مبنى و4 آلاف مركبة، موضحة أن إيران أطلقت 591 صاروخًا باليستيًا، 67 منها اخترقت الدفاعات الجوية وسقطت داخل إسرائيل.

وبعد 12 يومًا من القتال، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح الثلاثاء، أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران أصبح ساريًا الآن وطلب من البلدين عدم انتهاكه.

وقال ترامب، في منشور على منصته "تروث سوشيال": "وقف إطلاق النار ساري المفعول. من فضلكم لا تنتهكوه!".







