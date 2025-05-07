بعد قصف إسرائيل مطعم بوسط غز حماس تطالب بتحرك دولي لوقف "المسلسل الإجرامي"

غزة - (د ب أ)

طالبت حركة حماس الفلسطينية بتحرك دولي عاجل لوقف ما أسمته "المسلسل الإجرامي" الذي تقوم به إسرائيل، عقب قصفها مطعم بوسط قطاع غزة أسفر عن سقوط عشرات الشهداء.

وجاء في بيان للحركة على منصتها عبر تليجرام "مجزرة وحشية جديدة يرتكبها جيش الاحتلال الإرهابي بعد قصفه تجمعاً كبيراً لمواطنين في مطعم وسط مدينة غزة، ليُسقط عشرات الشهداء والجرحى، بينهم أعداد من النساء والأطفال".

وقال البيان "يواصل جيش الاحتلال عدوانه الهمجي، مستهدفًا التجمعات المدنية بشكل متعمد، من مراكز الإيواء والنزوح إلى نقاط توزيع الطعام، في إطار حرب إبادة ممنهجة تهدف إلى إيقاع أكبر عدد من الضحايا بين صفوف المدنيين العزل، وكسر إرادة شعبنا عبر القتل والتجويع والحصار".

وطالبت حماس في بيانها "بتحرك دولي عاجل وجاد لوقف هذا المسلسل الإجرامي، وردع حكومة الاحتلال الإرهابية، التي تمعن في ارتكاب جرائم الحرب والتطهير العرقي بحق المدنيين الأبرياء، في ظل صمت دولي مريب".

ودعت الحركة "جماهير أمتنا العربية والإسلامية، وأحرار العالم كافة، إلى تصعيد الحراك الشعبي بكافة الوسائل الممكنة، دعمًا لصمود شعبنا، ورفضًا للإبادة الجماعية والتجويع، ومطالبةً بمحاسبة قادة الاحتلال كمجرمي حرب أمام المحاكم الدولية"، بحسب البيان.