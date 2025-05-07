الجزائر تعرب عن قلقها إزاء الاشتباكات بين الهند وباكستان

الجزائر - (د ب أ)

أعربت الجزائر، اليوم الأربعاء، عن عميق أسفها وبالغ قلقها إزاء الاشتباكات المأساوية بين الهند وباكستان، موجهة دعوة ملحة لضبط النفس، وتغليب المسار السياسي والدبلوماسي على استخدام القوة.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه في إطار النقاشات التي تمت بمجلس الأمن، وكذا خلال المحادثات الهاتفية التي أجراها وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف، مع نظيريه الهندي سوبرامنيام جايشانكار، والباكستاني محمد إسحاق دار، وجهت الجزائر دعوة ملحة لضبط النفس، مثلما نادت بتغليب المسار السياسي والدبلوماسي على استخدام القوة.

وأضافت الوزارة في البيان أن " الجزائر تجدد اليوم دعوتها هذه بإصرار أكبر، لأن ما تم تسجيله ليلة أمس من نشوب اشتباكات عنيفة بين البلدين يحمل مخاطر جسيمة على السلم والأمن في المنطقة بأسرها".

وأشار إلى أن الجزائر تؤكد أن "الأولوية القصوى في هذا الظرف بالذات ينبغي أن تستهدف حمل الطرفين على ضبط النفس والهدوء والتحلي بروح المسؤولية بغية استئناف الحوار، الذي يظل وحده القادر على تجنيب الهند وباكستان وشعبيهما مكابدة مشاق وتداعيات صراع لهما من القدرة والحكمة ما يسمح بتجاوزه وتخطيه".