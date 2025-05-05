إعلام عبري يكشف المواقع المستهدفة بالحديدة

وكالات

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف أهداف تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في الحديدة غربي اليمن.

من جهتها، نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصدر أمني أن ميناء الحديدة ومصنع إسمنت وأرصفة لتفريغ البضائع كانت من بين المواقع المستهدفة.

كانت وسائل إعلام إسرائيلية، قالت إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويسرائيل كاتس وزير الدفاع أشرفا على هجوم الحديدة من غرفة قيادة أركان الجيش في وزارة الدفاع بتل أبيب.

وأضافت وسائل الإعلام أن الجيش يطلق اسم "عملية مدينة الموانئ" على الهجوم في اليمن.