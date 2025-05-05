إعلان

إعلام عبري يكشف المواقع المستهدفة بالحديدة

09:17 م الإثنين 05 مايو 2025

هجوم الحديدة باليمن

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف أهداف تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في الحديدة غربي اليمن.

من جهتها، نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصدر أمني أن ميناء الحديدة ومصنع إسمنت وأرصفة لتفريغ البضائع كانت من بين المواقع المستهدفة.

كانت وسائل إعلام إسرائيلية، قالت إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويسرائيل كاتس وزير الدفاع أشرفا على هجوم الحديدة من غرفة قيادة أركان الجيش في وزارة الدفاع بتل أبيب.

وأضافت وسائل الإعلام أن الجيش يطلق اسم "عملية مدينة الموانئ" على الهجوم في اليمن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المواقع المستهدفة بالحديدة جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف ميناء الحديدة ومصنع إسمنت قصف أرصفة لتفريغ البضائع بالحديدة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

شيكات بدون رصيد وملايين الدولارات.. قصة ضحايا "مستريح السيارات" الذي فر إلى ألمانيا -(مستندات)