وكالات

أعلن برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، اليوم السبت، أن مخزونات الغذاء لديه داخل قطاع غزة نفدت، مشيرًا إلى أن المساعدات المنقذة للحياة جاهزة لكن جميع المعابر الحدودية مع القطاع لا تزال مغلقة.

وقال الأغذية العالمي: "نحن بحاجة ماسة إلى دخول المساعدات لقطاع غزة".

ويوم الجمعة الماضي، قال البرنامج إنه سلّم آخر مخزوناته الغذائية المتبقية إلى مطابخ الوجبات الساخنة في قطاع غزة الجمعة.

وأفاد في بيان للصحفيين الجمعة، بأنه لم تدخل أي إمدادات إنسانية أو تجارية إلى قطاع غزة منذ أكثر من سبعة أسابيع، إذ لا تزال جميع المعابر الحدودية الرئيسية مغلقة.

وأضاف البيان: "هذا أطول إغلاق يشهده قطاع غزة على الإطلاق، مما يزيد من تفاقم حالة الأسواق والأنظمة الغذائية الهشة أصلًا".

وتحذر منظمات إغاثية دولية من خطورة انتشار المجاعة في قطاع غزة المحاصر، إذ منعت إسرائيل منذ مطلع مارس الماضي دخول المساعدات الإنسانية للقطاع ما تسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية.