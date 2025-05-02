باستجوابات وأجهزة متطورة.. الشاباك يعزز إجراءاته لحماية نتنياهو

وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن مصادر، الجمعة، إن جهاز الشاباك عزز في الفترة الأخيرة وسائل حماية رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على نحو غير مسبوق.

وأشارت المصادر، إلى أن الشاباك أصبح يستعمل لحماية نتنياهو أجهزة متطورة وكاميرات تستخدم لأول مرة، كما كثف على نحو غير مسبوق أسئلته لحاضري المناسبات التي يشارك فيها نتنياهو.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، إن الصدام بين الحكومة وجهاز الشاباك مس بأمن الدولة وعليهم الانضباط.















