نتنياهو عن ترحيل سكان غزة: هناك دول أخرى ترغب باستقبال أهل القطاع

(وكالات)

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء أن هناك "محادثات إيجابية" مع عدد من الدول التي أبدت رغبتها في استقبال سكان قطاع غزة، ممتنعًا عن الكشف عن تلك الدول.

جاء ذلك بعد لقائه مع الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض، حيث أبدى نتنياهو دعمه لخطة ترامب التي تتضمن إجلاء السكان من القطاع ضمن خطة إعادة الإعمار.

وقال نتنياهو إن "السكان في غزة محاصرون داخل القطاع، ولا يسمح لهم بمغادرته، رغم أنه يشهد نزاعًا مستمرًا"، مشيرًا إلى أن إسرائيل ليست المسؤولة عن احتجازهم. كما قارن الوضع بأزمات أخرى مثل الحرب في أوكرانيا وسوريا، حيث تم السماح للناس بالفرار من مناطق القتال.

وخلال تصريحاته قال دونالد ترامب إن "السيطرة على قطاع غزة من قبل الولايات المتحدة سيكون أمرًا إيجابيًا"، موضحًا أنه إذا تم نقل الفلسطينيين إلى دول أخرى، فإن هذا سيساهم في إنشاء "منطقة حرية" حيث يمكن للناس العيش بعيدًا عن العنف المستمر. وأبدى ترامب استغرابه من قرار إسرائيل في وقت سابق بالتخلي عن غزة، معتبرًا إياها "منطقة استراتيجية رائعة، ولكن غير صالحة للسكن".

وأضاف الرئيس الأمريكي أن وجود قوات حفظ السلام الأمريكية في القطاع وتولي الولايات المتحدة مسؤولية السيطرة على غزة سيكون له تأثير إيجابي على الوضع الأمني والإنساني في المنطقة.