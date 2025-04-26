الرئاسة الأوكرانية: زيلينسكي وترامب اتفقا على الوقف "الفوري وغير المشروط" لحرب أوكرانيا

وكالات

أعلنت الرئاسة الأوكرانية، اليوم السبت، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب ناقشا، خلال اجتماعهما في الفاتيكان، الوقف الفوري وغير المشروط لإطلاق النار وضمان سلام دائم ومستقر يمنع تكرار الحرب.

ومن جانبه، قال زيلينسكي، إن اجتماعه في الفاتيكان مع ترامب قد يكون حدثًا تاريخيًا إذا تحقق السلام الذي ناقشوه لإنهاء الحرب بين كييف وموسكو.

وأضاف زيلينسكي في منشور على منصة "تيليجرام": "اجتماع جيد. تمكنا خلال اللقاء الثنائي من مناقشة الكثير من القضايا. نأمل أن تؤدي كل الأمور التي تحدثنا عنها إلى نتائج".

وتابع: "المواضيع التي تناولها اللقاء شملت حماية أرواح شعبنا، والتوصل إلى وقف كامل وغير مشروط لإطلاق النار، وإرساء سلام موثوق ودائم يمنع تكرار الحرب".

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم السبت، أن اللقاء بين الرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، على هامش جنازة بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، استمر 15 دقيقة وتم عقده في كنيسة القديس بطرس.

وأظهرت صورة الزعيمين - اللذان يلتقيان شخصيًا للمرة الأولى منذ لقائهما التاريخي في المكتب البيضاوي في فبراير- جالسين على مقاعد في غرفة في الكنيسة في الفاتيكان.

وقالت وكالة الأنباء الأوكرانية الرسمية "أوكرينفورم"، نقلًا عن مكتب الرئيس في كييف، إن اجتماعًا آخر مقررًا بين الزعيمين اليوم السبت، يركز على تحقيق السلام في أوكرانيا.

وكان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق أن ترامب وزيلينسكي أجريا "نقاشًا بناءا للغاية" على هامش قداس جنازة البابا.