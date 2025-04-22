نتنياهو يحذر: لن نقبل بقيام "خلافة" على شاطئ المتوسط

وكالات:

شدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن حكومته لن تسمح بقيام أي "خلافة" على شاطئ البحر المتوسط، مؤكدًا أن الرد الإسرائيلي على الهجمات لن يقتصر على اليمن، بل سيمتد إلى لبنان وسائر الجبهات الإقليمية.

وقال نتنياهو في تصريحات صحفية: "نعلم جيدًا من يجب أن نقاتلهم، وأقول للحوثيين إن كل هجوم على إسرائيل سيُقابل بهجوم مضاد، وهذا ينطبق كذلك على لبنان وبقية الجبهات".

وأضاف: "قلت مرارًا إننا سنغير وجه الشرق الأوسط، وهذا ما ننفذه حاليًا. بفضل قرارات حكومتي وصمودها، كسرنا محور الشر في غزة ولبنان وسوريا ومواقع أخرى. نعرف عدونا جيدًا، ولن نقبل بقيام دولة خلافة هنا أو في لبنان، وسنواصل العمل على ضمان بقاء إسرائيل".

وفي سياق حديثه عن الحوثيين، أشار نتنياهو إلى أنهم يتلقون ضربات قوية من الحلفاء الأمريكيين، متوعدًا برد إسرائيلي "قاسٍ". وقال: "الحوثيون تفاخروا بإطلاق طائرة مسيرة باسم (يافا)، وأقول لهم: يافا ليست محتلة، وردنا الصارم عليكم قادم".

ووجّه نتنياهو تحذيرًا مباشرًا إلى لبنان، مشددًا على أن "أي هجوم على إسرائيل سيُقابل برد عنيف"، في إشارة إلى احتمال توسيع دائرة المواجهات في حال تصاعدت التوترات.

وعن الوضع في غزة، أكد نتنياهو التزامه بمواصلة الحرب ضد حركة حماس حتى تحقيق "كافة الأهداف"، بما في ذلك إعادة الأسرى الإسرائيليين. كما حمّل رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) مسؤولية الإخفاق في منع هجوم السابع من أكتوبر، واصفًا أداءه بـ"الفشل الذريع".

كما جدد نتنياهو تأكيده على رفضه التام لأي مشروع لـ"الخلافة الإسلامية" على حدود إسرائيل، قائلًا: "لن تحصل حرب أهلية في إسرائيل، وسنضمن أمن دولتنا بكل الوسائل".