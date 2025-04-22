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وزارة الداخلية بغزة تدعو لفتح معبر رفح

10:26 ص الثلاثاء 22 أبريل 2025

معبر رفح

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وكالات

حذرت وزارة الداخلية بقطاع غزة المواطنين من التعاطي مع أي رسائل أو اتصالات تصل لهواتفهم، ودعتهم لعدم التجاوب معها.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف حملاته الخبيثة الساعية لتهجير الفلسطينيين، مؤكدة أن ما فشل الاحتلال في تحقيقه خلال شهور من حرب الإبادة لن يحققه بأساليب الخداع والتضليل.

ودعت وزارة الخارجية بغزة لفتح معبر رفح وتمكين الفلسطينيين من السفر خاصة الجرحى والمرضى وإدخال المساعدات.

وفي مارس الماضي، أعلنت السلطات الإسرائيلية إغلاق معبر رفح ومنعت سكان قطاع غزة المرضى والمصابين من الخروج عبره لتلقي العلاج، بهدف الضغط على حركة حماس.

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