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العاهل الأردني ناعيا بابا الفاتيكان: رجل السلام الذي حظي بمحبة الشعوب

12:53 م الإثنين 21 أبريل 2025

بابا الفاتيكان فرنسيس

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عمان- (د ب أ)

نعى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بابا الفاتيكان فرنسيس الذي توفي صباح اليوم الاثنين، قائلا "رجل السلام الذي حظي بمحبة الشعوب لطيبته وتواضعه، وعمله الدؤوب للتقريب بين الجميع".

وقال الملك عبدالله، في تغريدة نشرها على حسابه بمنصة إكس اليوم، "أحر التعازي للإخوة المسيحيين والأخوات المسيحيات في العالم بوفاة قداسة البابا فرنسيس".

وأضاف: "ستبقى ذكراه خالدة في قلوب الملايين".

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العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بابا الفاتيكان البابا فرنسيس
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