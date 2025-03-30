حميدتي: انسحبنا من أم درمان لإعادة التموضع والحرب لم تنته

وكالات

قال محمد حمدان دقلو "حميدتي"، قائد قوات الدعم السريع بالسودان، إن قوات الدعم السريع ستعود إلى الخرطوم أشد قوة، مشيرًا إلى أن الحرب لا تزال في بدايتها ولم تنتهِ، وفقًا لقناة العربية.



وأشار حميدتي خلال تصريحاته صباح اليوم الأحد، إلى أن قواته انسحبت من مدينة أم درمان بهدف "إعادة التموضع".



وأضاف حميدتي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام، أن قوات الدعم السريع ستعود إلى العاصمة الخرطوم "أشد قوة"، في إشارة إلى استمرار المواجهات مع الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان.



وقال الجيش السوداني، السبت، إنه سيطر على سوق رئيسية في مدينة أم درمان كانت تستخدمها «قوات الدعم السريع» لشن هجمات خلال الحرب المستعرة منذ نحو عامين.



وجاء هذا بعد أيام من إعلان الجيش السوداني النصر على قوات الدعم السريع في الخرطوم، وسيطرته على معظم أنحاء العاصمة.