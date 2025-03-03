حماس: استمرار إغلاق معابر قطاع غزة أمام المساعدات عقاب جماعي

وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن استمرار إغلاق معابر القطاع أمام المساعدات عقاب جماعي بحق المدنيين الأبرياء وانتهاك صارخ للقانون الدولي.

وأوضحت أن منع وصول الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية جريمة حرب موصوفة ومحاولة بائسة لخنق الشعب الفلسطيني الصامد.

وأضافت حماس، "إعلان مجرم الحرب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو منع دخول المساعدات يعكس استهتاره بالقوانين الدولية وعدم اكتراثه بعواقب جرائمه"، مشيرة إلى أن "نتنياهو يستفيد من الغطاء السياسي والدعم الأمريكي اللامحدود".

ودعت حماس الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لإدخال المساعدات وكسر الحصار الصهيوني، مؤكدة أن الحصار الصهيوني لقطاع غزة يهدد حياة أكثر من مليوني فلسطيني.