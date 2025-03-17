لبيد: إسرائيل فقدت ثقتها بنتنياهو وعليه الاستقالة

وكالات

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، إن دولة إسرائيل فقدت ثقتها برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وإن عليه الاستقالة.

وأضاف لابيد في حديث لهيئة البث الإسرائيلية: إذا ما كان فقدان الثقة سببٌ للإقالة، لذا فإن أول من سيُقال هو نتنياهو، لقد فقدت إسرائيل الثقة به، في إشارة إلى المبرر الذي استخدمه نتنياهو لإقالة رئيس جهاز الأمن العام الشاباك رونين بار وهو فقدان الثقة به.

وفيما سبق قالت القناة "14" الإسرائيلية، إن نتنياهو أوضح في محادثات مع وزراء الليكود سبب إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار قائلا: إن الأخير "ابتزه".

ونقلت القناة العبرية عن نتنياهو قوله لوزراء الليكود: إن رئيس جهاز الأمن العام رونين بار ابتزه بالتهديدات واستغل قوة ونفوذ الجهاز لتخويفه من أجل البقاء في منصبه.

وبحسب نتنياهو: "فإن ترتيب الأمور هو عكس ما يحاول رونين بار خلقه"، وفقا لروسيا اليوم.

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن "رئيس الشاباك اخترع تحقيقا عقيما في قضية "قطر-غيت" عندما أدرك أنني أنوي إقالته من منصبه حتى يتمكن من مواصلة التشبث بالكرسي".

وتابع: "لقد أخطأ في واجبه ومن صلاحياتي إقالته": مضيفا: "كما أقلت يوآف جالانت لانعدام الثقة، وحققنا إنجازات عظيمة، هكذا سيكون الحال هذه المرة أيضا".

وأمس الأحد، أفاد إعلام عبري، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر إقالة رئيس جهاز "الشاباك" رونين بار بسبب ما وصفه بـ"انعدام الثقة المستمر" في خطوة تنذر بأزمة كبيرة داخل إسرائيل.

وسيكون اجتماع الحكومة يوم الأربعاء حاسما، حيث ينتظر أن يصوت الوزراء على القرار الذي قد يحدث زلزالا سياسيا وأمنيا في إسرائيل.