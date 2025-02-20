كرواتيا تعرب عن تقديرها للجهود المصرية في اتفاق غزة

(وكالات)

أجرى وزير الخارجية والهجرة، بدر عبد العاطي، أمس الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا، مع وزير خارجية كرواتيا جوردان جرليتش رادمان، وذلك حسبما أفادت وزارة الخارجية اليوم الخميس.

وناقش الوزيران أهمية البناء على الزخم الذي حققته الزيارة المثمرة الأخيرة التي أجراها أندريه بلينكوفيتش رئيس وزراء كرواتيا إلى مصر خلال الفترة من ١٧ إلى ١٩ فبراير، والتي شهدت التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية.

كما رحبا بنتائج منتدى رجال الأعمال المصري الكرواتي الذي افتتحه رئيسي وزراء البلدين بمشاركة العديد من الشركات ومؤسسات المال والأعمال من الجانبين. وناقش الوزيران أهمية متابعة تنفيذ مخرجات الزيارة وسبل المضي قدماً في دفع كافة أطر التعاون خاصة في مجال الطاقة والتشييد والبناء والنقل، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الفرص المتاحة لتعميق الشراكة بين البلدين.

وتبادل الوزيران وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط وأوروبا والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتناولا تطورات الأوضاع في غزة، حيث أعرب الوزير الكرواتي عن تقدير بلاده للجهود المصرية في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة. ومن جانبه، أكد عبد العاطي على مواصلة مصر جهودها لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، منوها ببلورة مصر لتصور شامل لإعادة الإعمار فى غزة في وجود الفلسطينيين على أرضهم، مشددا على ضرورة خلق أفق سياسي يفضى إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وبما يكفل قيام الدولة الفلسطينية على كامل التراب الوطني الفلسطيني بالضفة الغربية وقطاع غزة، وعاصمتها القدس الشرقية.

وقد أعرب عبد العاطي عن تقديره لوزير خارجية كرواتيا على إقامة مراسم تأبين للسفير المصري الراحل أيمن ثروت، سفير جمهورية مصر العربية في كرواتيا والذي وافته المنية منذ أيام، مما يعكس التقدير الكبير الذي حظي به السفير الراحل خلال فترة عمله في كرواتيا، وترابط العلاقات بين البلدين الصديقين.