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حزب الله يكشف عن أماكن دفن حسن نصر الله وهاشم صفي الدين

07:12 م الأحد 02 فبراير 2025

حسن نصر الله

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وكالات
قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، اليوم الأحد، إنه سيتم دفن الأمين العام الأسبق للحزب حسن نصر الله في منطقة بين طريق المطار القديم والجديد ودفن خلفه هاشم صفي الدين في مسقط رأسه.
وأشار قاسم، إلى أن إسرائيل اغتالت هاشم صفي الدين بعد انتخابه أمينا عاما للحزب.
وأوضح قاسم، أنه سيتم تشييع جثمان حسن نصر الله وخلفه هاشم صفي الدين في 23 فبراير الجاري، مؤكدا أنه سيتم تشييع هاشم صفي الدين بصفته أمينا عاما للحزب.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها الحزب عن أيّة تفاصيل بشأن موعد تشييع جثامين نصر الله وصفي الدين أو أماكن دفنهما منذ اغتيالها على يد إسرائيل.

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