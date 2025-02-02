إصابات وإجراءات طوارئ واسعة.. حريق في مصفاة مارتينيز بكاليفورنيا (فيديو)

(وكالات)

اندلع حريق ضخم في مصفاة مارتينيز بمقاطعة كونترا كوستا بولاية كاليفورنيا، مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص على الأقل، وسط إجراءات طارئة شملت أوامر إخلاء وإيواء السكان من منازلهم.

وبحسب شبكة "سي بي إس" الأمريكية، فإن الحريق الذي اندلع أدى إلى تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان الأسود فوق مدن مارتينيز وباشيكو وكلايد، ما دفع السلطات إلى توجيه تحذيرات صحية عاجلة للسكان تطالبهم بالبقاء في منازلهم وإغلاق النوافذ والأبواب، وتعطيل أجهزة التهوية لتجنب استنشاق الأبخرة السامة.

وفقًا لتصريحات شركة Martinez Refining Company المالكة للمصفاة، فقد تم نقل أربعة من المصابين إلى المستشفى، في حين أكدت السلطات أنه تم تحديد جميع الموظفين العاملين في الموقع لحظة وقوع الحريق.

وأكد بوب أطلس، قائد كتيبة الإطفاء في المقاطعة، أن النيران لا تزال مشتعلة بوجود كمية غير معروفة من الوقود، رافضًا تقديم تقدير زمني لإخماد الحريق.

وأشار أطلس إلى أن تسرب الهيدروكربونات كان السبب الرئيسي في اندلاع الحريق، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول نوعية الوقود المشتعل أو سبب التسرب، فيما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة الملابسات الدقيقة للحادث.

وسارعت فرق الإطفاء إلى موقع المصفاة الواقع في طريق باشيكو بعد تلقي البلاغ الأول لكن طبيعة المنشآت الصناعية المعقدة صعبت من مهمة الوصول إلى مصدر النيران.

وأوضح تيد ليتش، قائد فرقة الوقاية من الحرائق، أن رجال الإطفاء واجهوا صعوبة في تحديد موقع الحريق عند وصولهم، مشيرًا إلى أن الهياكل الفولاذية الضخمة داخل المصفاة تعيق عمليات الإخماد.

وأصدرت إدارة خدمات الصحة في مقاطعة كونترا كوستا إنذارًا من المستوى الثالث، ما استدعى فرض إجراءات إيواء صارمة لسكان المناطق القريبة من المصفاة، شملت مناطق ماونتن فيو وفين هيل رود وأفون واي، قبل أن يتم رفع هذه الإجراءات مع الإبقاء على تحذير صحي عام.

كما أغلقت السلطات طريق شيل بالكامل، بالإضافة إلى إغلاق ممرات مارينا فيستا المؤدية إلى الطريق السريع 680، فيما بقي الطريق السريع نفسه مفتوحًا أمام حركة المرور.

وتأتي هذه الكارثة في ظل سجل حافل بالمشكلات لمصفاة مارتينيز، التي شهدت خلال العام الماضي عدة حوادث اشتعال، بالإضافة إلى إطلاق غبار الكوك في الهواء بشكل عرضي، ما دفع سلطات المقاطعة إلى إجبار الشركة على اعتماد نظام مراقبة بيئي صارم لضمان الامتثال لمعايير جودة الهواء.

وفي تصريح رسمي، أكد براندون ماتسون، المتحدث باسم المصفاة، أن "أولويتنا القصوى حاليًا هي حماية المواطنين وفرق الإطفاء العاملة في الموقع".