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حاولوا دخول لبنان دون تصريح.. اعتقال 20 إسرائيليا متطرفا

02:49 م الأحد 16 فبراير 2025

الشرطة الاسرائيلية

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تل أبيب - (د ب أ)

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أنه تم اعتقال مجموعة تضم حوالي 20 إسرائيليا متطرفا بعد دخولهم الأراضي اللبنانية بدون تصريح.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنه تم اعتقال 20 مدنيا إسرائيليا، بعد شكوى من الجيش وتم اقتيادهم إلى مركز شرطة في بلدة كريات شمونة الحدودية الإسرائيلية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المجموعة كانت تريد زيارة قبر عالم يهودي من القرن الرابع، والذي يقع في التلال القريبة من المنارة على الحدود الإسرائيلية مع لبنان.

وأكدت الشرطة أن المدنيين يتم منعهم بشكل صارم من دخول المنطقة الحدودية أو عبور الحدود مع لبنان وأن الانتهاكات يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن أربع سنوات.

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