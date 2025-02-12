إعلام عبري: الجيش رفع حالة الاستعداد بالقيادة الجنوبية وألغى إجازات الجنود

وكالات

قالت القناة 13 العبرية نقلا عن مسؤول أمني إسرائيلي كبير، اليوم الأربعاء، إنه لا توجد مفاوضات جارية حاليا بشأن المرحلة الثانية من الصفقة مع حماس.

وأشارت هيئة البث العبرية، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي رفع حالة الاستعداد في القيادة الجنوبية وألغى إجازات الجنود واستدعى الاحتياط.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنه إذا لم تفرج حماس عن الأسرى يوم السبت فستفتح أبواب الجحيم تماما كما وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد كاتس، أن الحرب الجديدة على غزة ستكون مختلفة في قوتها ولن تنتهي دون إخضاع حماس وتحرير كل الأسرى.

وذكرت القناة 12 العبرية، اليوم الأربعاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحضر خطة عمل لقتال شديد في قطاع غزة على خلفية الأزمة التي خلفها إعلان حماس.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن الخطة التي يجهزها الجيش تشمل غارات واجتياحا بريا كبيرا بينما لم يتحدد بعد ما إذا كان سيسيطر مجددا على محور نتساريم.

وأوضحت القناة العبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استدعى الفرقة 252 على أن يحدد لاحقا موقع انتشارها في القطاع.

وهدد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء، بأنه إذا لم تطلق حماس سراح الأسرى حتى ظهر السبت، فإن وقف إطلاق النار سيتوقف وسيعود جيش الاحتلال لقتال شديد حتى هزيمة حماس نهائيا.

وأعلنت حركة حماس، أمس الأول الاثنين، تأجيل عملية تسليم الأسرى الإسرائيليين المقرر الإفراج عنهم السبت المقبل بسبب انتهاكات إسرائيل وعدم التزامها ببنود اتفاق وقف إطلاق النار.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، ويتكون من 3 مراحل، تمتد المرحلة الأولى منه إلى ستة أسابيع، وتشمل الإفراج عن 33 أسيرًا إسرائيليًا من غزة (غير التايلانديين)، في مقابل الإفراج عن نحو 1900 معتقلًا فلسطينيًا من سجون الاحتلال.