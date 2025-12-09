زيلينسكي: مستعد لإجراء انتخابات إذا ضمنت أمريكا تأمين عملية التصويت

كتب- محمود الطوخي

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، استعداده لإجراء انتخابات خلال 3 أشهر في حال استطاعت الولايات المتحدة وحلفاؤه الأوروبيين ضمان أمن التصويت.

ويمنع القانون الأوكراني إجراء انتخابات في وقت الحرب، غير أن زيلينسكي الذي انتهت ولايته الرئاسية منذ عام، يواجه ضغوطا متزايدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإجراء تصويت بالتزامن مع ضغوطه على كييف للموافقة على اتفاق السلام المطروح لإنهاء الحرب المستمرة منذ قرابة 4 سنوات.

وصرّح زيلينسكي للصحفيين، بأنه مستعد لإجراء الانتخابات خلال الـ60 إلى 90 يوما المقبلة، إذا ضمنت واشنطن والأوربيون الأمن لعملية التصويت.

وخلال مقابلة مع مجلة "بوليتيكو"، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإدارة الاوكرانية باستخدام الحرب كذريعة لتجنب إجراء الانتخابات، قائلا: "كما تعلمون.. إنهم يتحدثون عن الديمقراطية، لكن الأمور بلغت نقطة لم تعد فيها ديمقراطية بعد الآن".

من جانبه، رفض زيلينسكي تلميحات الرئيس الأمريكي بشأن تمسكه بالسلطة.

تسعى أوكرانيا إلى الحصول على ضمانات أمنية قوية من حلفائها تضمن عدم شن أي هجوم روسي مستقبلي على البلاد، وهو ما يدفعها إلى المراوغة في المفاوضات الخاصة بالخطة الأمريكية للسلام، والتي تراها منحازة إلى روسيا إلى حد كبير.

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، أن مبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، أمهلا الرئيس الأوكراني حتى عيد الميلاد للموافقة على اتفاق السلام، غير أن زيلينسكي قال إنه يحتاج إلى مزيد من الوقت.

عبّر زيلينسكي ومسؤولون أوكرانيون آخرون، مرار عن رفضهم إجراء انتخابات في ظل الغارات الجوية الروسية المتكررة في جميع أنحاء البلاد، ووجود قرابة مليون جندي على الجبهة وكذا نزوح ملايين الأوكرانيين.

ويجادل المسؤولون الأوكرانيون، بأن مشاركة الأوكرانيين في تلك الانتخابات غير مؤكد، إذ يعيش كثير منهم في مناطق السيطرة الروسية، فيما يعيش آخرون قرب جبهة القتال.

وذكر زيلينسكي، يوم الثلاثاء، أنه سيطلب من البرلمان إعداد مقترحات تشريعية قد تسمح بإجراء الانتخابات خلال الأحكام العرفية في البلاد.

وكشفت استطلاعات رأي، أن الأوكرانيين يعارضون إجراء انتخابات في زمن الحرب، لكنهم يرغبون في رؤية وجوه جديدة تتصدر المشهد السياسي الذي لم يتغير منذ الانتخابات الوطنية في عام 2019.