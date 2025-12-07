مقتل 23 شخصا إثر حريق بملهى ليلي في ولاية جوا الهندية



وكالات

قال رئيس وزراء ولاية جوا الهندية، اليوم الأحد، إن 23 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بعد حريق في ملهى ليلي في الولاية.

وأظهرت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي سيارات الإسعاف تصطف لمساعدة المصابين.

وقال قائد شرطة الولاية، إن الحادث وقع في حوالي الساعة 12:04 صباحا بالتوقيت المحلي "1834 بتوقيت جرينتش أمس السبت" في قرية أربورا.

وأضاف رئيس الوزراء، برامود ساوانت، في منشور على موقع إكس، إن حكومة الولاية أمرت بإجراء تحقيق في هذا الحادث.

وقال قائد الشرطة، إن سيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف هرعت إلى المكان بعد أن تلقت الشرطة معلومات عن الحريق.

وذكرت وكالة أنباء آسيا الدولية، أن المصابين نقلوا إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، بينما عملت السلطات طوال الليل للسيطرة على الوضع.

وذكر قائد الشرطة أنه تمت السيطرة على الحريق وتم انتشال جميع الجثث، وفقا للغد.