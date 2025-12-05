وكالات

أفادت وكالة رويترز، القتال احتدم في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم الجمعة، بعد يوم واحد من استضافة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزعيمي الكونغو ورواندا في واشنطن لتوقيع اتفاقيات السلام.

وأكد الرئيس الرواندي بول كاجامي ورئيس جمهورية الكونجو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، أمس الخميس التزامهما باتفاق السلام الذي توسطت فيه أمريكا لتوطيد الاستقرار وفتح الباب أيضا أمام المزيد من الاستثمارات الغربية في مجال التعدين.

وفي وقت سابق، أعلن ترامب، إنهاء الحرب بين رواندا والكونغو الديمقراطية، متابعًا:" أن الصراع في شرق الكونغو الديمقراطية هو ثامن حرب ننهيها منذ عودتي للسلطة".