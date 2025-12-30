

وكالات

قال الجيش الأمريكي، اليوم الثلاثاء، إن شخصين قُتلا في ضربة استهدفت مركبا يشتبه في أنه كان يستخدم لتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ، ليرتفع بذلك عدد القتلى الإجمالي في الحملة التي تشنّها واشنطن في المنطقة إلى 107 على الأقل.

وأضافت القيادة الجنوبية الأمريكية، أن الاستخبارات أكدت أن المركب كان يعبر طرقا معروفة أنها تستخدم لتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ وكان منخرطا في عمليات تهريب مخدرات، مضيفة أن رجلين قُتلا.

ولم يحدد المنشور مكان الغارة بالتحديد، وفقا للغد.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، إن واشنطن قصفت موقعا في ميناء بفنزويلا بسبب ما أُثير عن تحميل مخدرات على متن قوارب هناك.

وجاءت تعليقات ترامب في أثناء استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في منتجع مار الاجو الخاص به في فلوريدا.

ونفّذت القوات الأمريكية العديد من الضربات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ اعتبارا من سبتمبر، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص.

وأحال البنتاجون الأسئلة المتّصلة بتصريحات ترامب إلى البيت الأبيض الذي لم يستجب لطلب وكالة فرانس برس التعليق على المعلومات.