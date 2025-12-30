

وكالات

أصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، تعليماته لوزير الداخلية بالاستماع إلى المطالب المشروعة للمتظاهرين من خلال الحوار مع ممثليهم.

كتب مسعود بزشكيان، على صفحته بمنصة "إكس": "معيشة الناس همي اليومي ووضعنا على جدول أعمالنا إجراءات أساسية لإصلاح النظامين النقدي والمصرفي والحفاظ على القدرة الشرائية للناس".

أضاف: "لقد أصدرت تعليماتي لوزير الداخلية بالاستماع إلى المطالب المشروعة للمتظاهرين من خلال الحوار مع ممثليهم حتى تتمكن الحكومة من التصرف بمسؤولية وبكل قوتها لحل المشاكل".

يذكر أن العاصمة الإيرانية طهران قد شهدت احتجاجات محلية على خلفية الانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية، الريال الإيراني، إذ تجاوز سعر الدولار حاجز 1.4 مليون ريال "أو 140 ألف تومان".

أشارت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية إلى أن مجموعة من التجار أغلقوا محالهم احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية والتقلبات الحادة في سعر الصرف، يوم الاثنين، فيما فضلت محال تجارية الامتناع عن مزاولة العمل تفاديا لخسائر محتملة.

وأدت التقلبات الحادة وغير المتوقعة في أسعار الصرف خلال الأسابيع الأخيرة إلى سلب قدرة أصحاب المحال على تثبيت الأسعار وإبرام عقود نهائية، ما ساهم في تعميق فجوة الثقة بين البائعين والمستهلكين.

كما دفع هذا الوضع كثيرا من الموردين إلى الامتناع عن التعاملات التجارية، في مقابل تأجيل المشترين سلعهم الضرورية إلى حين عودة الاستقرار في السوق، وفقا لروسيا اليوم.