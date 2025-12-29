قال أسيد شقيق الناطق السابق باسم القسام حذيفة الكحلوت "أبو عبيدة" بعد إعلان استشهاده رسميًا، إن أبو إبراهيم كان رجلاً يصدح بالحق بأسم الجيش الذي مرغ أنف الاحتلال.

وأضاف شقيق أبو عبيدة، في مقابلة مع قناة الجزيرة، اليوم الإثنين، أن خبر استشهاد شقيقه مخزن للغاية ويعني فقد كبير للأمة وللشعب الفلسطيني، ولصوت الأمة، مؤكدًا أنه على الرغم من أن الفقد كبير إلا أنهم تلقوا الخبر بأسمى آيات العزة والافتخار بأخينا الذي قدم روحه لله عز وجل من أجل دينه ووطنه ومسر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.

وأكد أسيد، أن شقيقه ارتقاء وهو يصدح بكلمات الحق، ومات على ما أراد والحمدلله رب العالمين، موضحًا، أن أبو عبيدة كأن الأخ الكبير للعائلة وبارًا بوالديه وفقده كان فاجعًا للعائلة.

وتابع أسيد: "يخلف القائد قائدًا والجندي عشرة وهذه هي طريقه وكان يعلم أن نهايته هي الشهادة".

وكشف أسد عن أخر لقاء جمعه بـ"أبوعبيدة"، في وقت الهدنة بقطاع غزة قبل أن تعود الحرب مرة أخرى، قائلا:"التقيت بشقيق قبل استشهاده فسألناه سؤالاً إلى أين تتجه الأمور وهل ربما تعود الحرب أم لا فأجاب بكلمة ما زالت في أذني وهي (ليس لها من دون الله كاشفة سيغلب الجمع ويولون الدبر)".