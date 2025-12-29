إعلان

كان يعلم نهايته.. أول تعليق من شقيق أبو عبيدة بعد إعلان استشهاده رسميًا

كتب-عبدالله محمود:

08:48 م 29/12/2025

أبو عبيدة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال أسيد شقيق الناطق السابق باسم القسام حذيفة الكحلوت "أبو عبيدة" بعد إعلان استشهاده رسميًا، إن أبو إبراهيم كان رجلاً يصدح بالحق بأسم الجيش الذي مرغ أنف الاحتلال.

وأضاف شقيق أبو عبيدة، في مقابلة مع قناة الجزيرة، اليوم الإثنين، أن خبر استشهاد شقيقه مخزن للغاية ويعني فقد كبير للأمة وللشعب الفلسطيني، ولصوت الأمة، مؤكدًا أنه على الرغم من أن الفقد كبير إلا أنهم تلقوا الخبر بأسمى آيات العزة والافتخار بأخينا الذي قدم روحه لله عز وجل من أجل دينه ووطنه ومسر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.

وأكد أسيد، أن شقيقه ارتقاء وهو يصدح بكلمات الحق، ومات على ما أراد والحمدلله رب العالمين، موضحًا، أن أبو عبيدة كأن الأخ الكبير للعائلة وبارًا بوالديه وفقده كان فاجعًا للعائلة.

وتابع أسيد: "يخلف القائد قائدًا والجندي عشرة وهذه هي طريقه وكان يعلم أن نهايته هي الشهادة".

وكشف أسد عن أخر لقاء جمعه بـ"أبوعبيدة"، في وقت الهدنة بقطاع غزة قبل أن تعود الحرب مرة أخرى، قائلا:"التقيت بشقيق قبل استشهاده فسألناه سؤالاً إلى أين تتجه الأمور وهل ربما تعود الحرب أم لا فأجاب بكلمة ما زالت في أذني وهي (ليس لها من دون الله كاشفة سيغلب الجمع ويولون الدبر)".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أبو عبيدة استشهاد أبوعبيدة كتائب القسام حذيفة الكحلوت

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

أوغندا

- -
18:00

نيجيريا

تنزانيا

- -
18:00

تونس

بوتسوانا

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

بنين

- -
21:00

السنغال

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ما أسباب هبوط الذهب محليًا وعالميًا خلال تعاملات اليوم؟
موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بعد التعادل مع أنجولا في كأس أمم أفريقيا
خسر 265 جنيهًا.. سعر الذهب اليوم بمصر يواصل هبوطه الدراماتيكي بالتعاملات المسائية
شهادة أم دولار وذهب وفضة وعقار.. من الرابح والخاسر الأكبر في 2025؟
بعد تعرضه لانتقادات.. علاء عبدالفتاح يعتذر لبريطانيا عن تغريدات قديمة ضد الصهيونية والبيض
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة.. أمطار وبرق ورعد