

وكالات

لقي 13 شخصا على الأقل مصرعهم، بينما أصيب 98 آخرون بانحراف قطار "ترانس إيستميكو" عن مساره في ولاية أواكساكا جنوب المكسيك، وفقا لما أعلنته سلطات البلاد.

وقع الحادث في مجتمع نيزاندا الزابوتي ببلدية أسونسيون إيكستالتيبيك، حيث كان على متن القطار 250 شخصا في قاطرتين و4 عربات ركاب.

ونتيجة الحادث، نجا 139 راكبا من الإصابة، بينما احتاج 36 من بين المصابين الـ 98 إلى رعاية طبية، بينما الباقون كانت إصاباتهم طفيفة.

ونشرت السلطات المكسيكية على الفور 360 فردا من القوات البحرية مع 20 مركبة و4 سيارات إسعاف برية و3 حوامات إسعاف جوية وطائرة بدون طيار تكتيكية للتعامل مع الطوارئ.

وأعلنت المدعية العامة للمكسيك، إرنستينا جودوي، فتح تحقيق فيدرالي لتحديد أسباب الحادث، إذ تعاون وكلاء نيابة فيدراليون وخبراء من وكالة التحقيق الجنائي مع السلطات المحلية.

من جانبها، ذكرت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن الجهود متواصلة لدعم المتضررين بمشاركة وزارة البنية التحتية والاتصالات والنقل ومعهد الضمان الاجتماعي وحكومة ولاية أواكساكا.

وأكد حاكم أواكساكا سليمان جارا إنشاء وحدة تشغيلية طارئة للتنسيق بين السلطات الفيدرالية وحكومات الولاية والبلدية.

يعد الخط "زد" جزءا من مشروع ممر برزخ تيهوانتيبيك العابر للمحيطات، وهو مشروع ضخم يربط المحيطين الأطلسي والهادئ عبر شبكة من القطارات والموانئ والمجمعات الصناعية.

يمتد الخط على مسافة 212 كيلومترا بين فيراكروز وسالينا كروز، وتهدف المكسيك من خلاله إلى تعزيز التجارة الدولية وربط آسيا بالساحل الشرقي للولايات المتحدة وأوروبا، بما ينافس قناة بنما.

وأعربت السلطات المكسيكية عن تعازيها لأسر الضحايا، مؤكدة استمرار تقديم الدعم للمتضررين بشفافية ووفقا للقانون، بحسب روسيا اليوم.