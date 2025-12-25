إعلان

"بسبب انتهاكات بحقهم".. روسيا تدعو مواطنيها لعدم السفر إلى ألمانيا

كتب : محمود الطوخي

04:04 م 25/12/2025

وزارة الخارجية الروسية

دعت وزارة الخارجية الروسية في بيان، مواطنيها لعدم السفر إلى ألمانيا إلا في حالات الضرورة فقط، بمن فيهم الصحفيين.

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الخميس، أن التحذير يأتي على ضوء ما يتعرض له الروس في ألمانيا، لافتة إلى ما وصفته بـ"انتهاكات حقوقهم من قبل السلطات الألمانية".

وأشارت زاخاروفا، إلى أن موسكو تتابع عن كثب أوضاع مواطنيها في ألمانيا، مبدية قلقها من الإجراءات التي تُتخذ بحقهم.

وفي السنوات الأخيرة، تصاعدت التوترات بين موسكو وبرلين بسبب عدة ملفات أمنية وسياسية، في مقدمتها الحرب بأوكرانيا.

في المقابل، حذّرت ألمانيا مرارا من أنشطة روسية عدائية على أراضيها تتضمن أعمال تجسس وهجمات سيبرانية.

وفي منتصف ديسمبر الجاري، استدعت برلين السفير الروسي للاحتجاج على هجمات إلكترونية استهدفت أنظمة حيوية داخل البلاد، شملت شبكات الملاحة الجوية وشبهات بمحاولات للتأثير على الانتخابات البرلمانية "البوندستاج".

من جانبها، نفت موسكو الاتهامات الألمانية كما عبّرت عن رفضها للخطاب المناهض لموسكو من قِبل برلين

