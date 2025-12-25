إقبال واسع على أول انتخابات محلية مباشرة منذ نصف قرن في الصومال

مقديشو- (د ب أ)

توافد سكان محافظة بنادر، اليوم الخميس، إلى مراكز الاقتراع للمشاركة في انتخابات المجالس المحلية المباشرة، في أول عملية انتخابية من هذا النوع تشهدها العاصمة الصومالية مقديشو منذ أكثر من 50 عامًا.

ووفق وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، جرى افتتاح 523 مركزًا للاقتراع صباحً اليوم، على أن تُغلق مساءً، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة شملت 16 مديرية من مديريات المحافظة.

وبحسب الجهات المختصة، تسلّم 503 آلاف و916 ناخبًا بطاقات الاقتراع من بين المسجلين، تمهيدًا للإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في المجالس المحلية.

وأدلى رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، حسن شيخ محمود، بصوته في الانتخابات المباشرة لمجالس الإدارة المحلية، اليوم، وذلك في مركز مسرح الدولة الوطنية.

وشهد مركز الاقتراع حضورًا واسعًا من المواطنين الذين جاءوا للمشاركة في العملية الانتخابية، في مشهد يعكس حرص السكان على ممارسة حقهم الديمقراطي والمشاركة في تحديد ممثليهم المحليين.

وأشاد الرئيس حسن شيخ محمود بسير العملية الانتخابية والتنظيم الجيد لمراكز الاقتراع، مؤكدًا أن الانتخابات المباشرة تمثل خطوة مهمة لتعزيز الديمقراطية، والمساءلة، وتمثيل المواطنين في الحكم المحلي.

ودعا الرئيس الصومالي جميع سكان إقليم بنادير إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات، معتبرًا أن تصويتهم يشكل أساسًا لقيادة شفافة وتحقيق التنمية المستدامة في الإقليم.