اعتقال إسرائيلي تجسس على رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت لصالح إيران

أفادت وسائل إعلام عبرية، الخميس، باعتقال شخص صور محيط مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت بطلب من إيران.

وقالت القناة 14 لعبرية، إن المتهم فاديم كوبيانوف بالتجسس على بينيت، استخدم كاميرا مثبتة في سيارته، لتصوير لقطات بث مباشر لمقر إقامة رئيس الوزراء الأسبق، يوم 8 نوفمبر الماضي.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن تم العثور على مراسلات تضمنت صورا طلب عملاء إيرانيون منه التقاطها، على هاتفه الشخصي.

وذكرت أن المتهم، توجه إلى الشارع الذي يقيم فيه بينيت، وقاد ذهابا وإيابا لمدة 27 دقيقة مع تشغيل الكاميرا، موضحة أنه أقر بالتهم الموجهة إليه بما في ذلك لائحة المراسلات التي تتضمن صورا ومقاطع فيديو.

وعلّق بينيت على الواقعة قائلا: "لن تثنيني محاولات إيران عن مهمتي في الحياة. ليحيا شعب إسرائيل".