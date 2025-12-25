إعلان

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا عنصرًا مسلحًا بحي الناصرية جنوبي لبنان

كتب : محمود الطوخي

10:27 ص 25/12/2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي والشاباك في بيان مشترك، الخميس، إنه هاجم قبل قليل عنصرا مسلحا في الناصرية جنوب لبنان.

وقبل ساعات، أعلن جيش الاحتلال استهداف بغارة جوية عنصر في حزب الله اللبناني بمنطقة جناتا جنوبي لبنان.

وكان جيش الاحتلال، شن غارات استهدفت بلدتي زفتا والنميرية في قضاء النبطية وواد بين منطقتي رومين وحومين جنوبا.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، أنه جيش الاحتلال استهدف مبان عسكرية ومواقع تخزين أسلحة تابعة لحزب الله، مشددا على أن إسرائيل ستواصل العمل لإزالة أي تهديد.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، والذي وُقع في نوفمبر 2024، وبالتزامن مع مساعي الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جيش الاحتلال الإسرائيلي حي الناصرية لبنان

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع ببداية تعاملات الخميس