الجيش الإسرائيلي: هاجمنا عنصرًا مسلحًا بحي الناصرية جنوبي لبنان

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي والشاباك في بيان مشترك، الخميس، إنه هاجم قبل قليل عنصرا مسلحا في الناصرية جنوب لبنان.

وقبل ساعات، أعلن جيش الاحتلال استهداف بغارة جوية عنصر في حزب الله اللبناني بمنطقة جناتا جنوبي لبنان.

وكان جيش الاحتلال، شن غارات استهدفت بلدتي زفتا والنميرية في قضاء النبطية وواد بين منطقتي رومين وحومين جنوبا.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، أنه جيش الاحتلال استهدف مبان عسكرية ومواقع تخزين أسلحة تابعة لحزب الله، مشددا على أن إسرائيل ستواصل العمل لإزالة أي تهديد.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، والذي وُقع في نوفمبر 2024، وبالتزامن مع مساعي الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله.