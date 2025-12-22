إعلان

زيلينسكي: التقدم في محادثات السلام التي تقودها واشنطن "قوي إلى حد كبير"

كتب : مصراوي

08:32 م 22/12/2025

فولوديمير زيلينسكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(أ ب)

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إن المسودات الأولية للمقترحات الأمريكية بشأن اتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا تلبي العديد من مطالب كييف، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه من غير المرجح أن يحصل أي من طرفي الحرب المستمرة منذ نحو أربع سنوات على كل ما يريده في محادثات التوصل إلى تسوية.

وقال زيلينسكي، للصحفيين في كييف، "هناك بعض الأمور التي ربما لسنا مستعدين لها، وأنا متأكد من أن الروس ليسوا مستعدين لها أيضا، لكن بشكل عام، يبدو الوضع قويا إلى حد كبير في هذه المرحلة".

وأكد زيلينسكي أنه تم إدراج "نحو 90%" من مطالب أوكرانيا في مسودات الاتفاقيات، مشيرًا إلى أن أوكرانيا تطالب بأن يراجع الكونجرس الأمريكي هذه الوثيقة الثنائية، مع الإبقاء على بعض التفاصيل والملاحق سرية.

وأضاف زيلينسكي أن الفريق الأمريكي يجري حاليا محادثات مع مبعوثين روس، وأن واشنطن طلبت عدم الكشف عن أي تفاصيل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فولوديمير زيلينسكي أوكرانيا روسيا كييف

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

نيجيريا

- -
19:30

تنزانيا

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تشكيل منتخب مصر الرسمي لمواجهة زيمبابوي في كأس أمم أفريقيا.. "ثلاثي هجومي"
بينهم رئيس الاتحاد.. النيابة تحيل متهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف للمحاكمة
الصور الأولى من عزاء سمية الألفي بحضور ابنها عمر الفيشاوي
رئيس "طاقة الشيوخ": زيادة في أسعار الكهرباء قريبًا
سعر الذهب اليوم بمصر يسجل أعلى مستوى تاريخي على الإطلاق بمنتصف التعاملات
"4 قنوات ببلاش".. كيفية مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا مجانا
لماذا أوصت "مفوضي الدولة" برفض طعن الزمالك بخصوص أرض أكتوبر؟
البنك الأهلي يوقف الرسوم الإدارية على القروض الشخصية لفترة محدودة.. فما التفاصيل؟
بينها مصر وزيمبابوي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة