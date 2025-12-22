زيلينسكي: التقدم في محادثات السلام التي تقودها واشنطن "قوي إلى حد كبير"

(أ ب)

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إن المسودات الأولية للمقترحات الأمريكية بشأن اتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا تلبي العديد من مطالب كييف، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه من غير المرجح أن يحصل أي من طرفي الحرب المستمرة منذ نحو أربع سنوات على كل ما يريده في محادثات التوصل إلى تسوية.

وقال زيلينسكي، للصحفيين في كييف، "هناك بعض الأمور التي ربما لسنا مستعدين لها، وأنا متأكد من أن الروس ليسوا مستعدين لها أيضا، لكن بشكل عام، يبدو الوضع قويا إلى حد كبير في هذه المرحلة".

وأكد زيلينسكي أنه تم إدراج "نحو 90%" من مطالب أوكرانيا في مسودات الاتفاقيات، مشيرًا إلى أن أوكرانيا تطالب بأن يراجع الكونجرس الأمريكي هذه الوثيقة الثنائية، مع الإبقاء على بعض التفاصيل والملاحق سرية.

وأضاف زيلينسكي أن الفريق الأمريكي يجري حاليا محادثات مع مبعوثين روس، وأن واشنطن طلبت عدم الكشف عن أي تفاصيل.