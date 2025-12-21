إعلان

نائبة أمريكية: بعض المشرعين يعارضون ما يفعله ترامب من أجل التسوية في أوكرانيا

كتب : مصراوي

05:08 ص 21/12/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

اتهمت عضوة مجلس النواب الأمريكي، آنا بولينا لونا بعض زملائها المشرعين في الكونغرس بمحاولة عرقلة جهود تسوية النزاع في أوكرانيا، مشيرة إلى أن لديهم مصلحة شخصية في استمرار القتال.

جاءت التصريحات خلال خطاب ألقته لونا في مؤتمر لمنظمة "تورنينج بوينت" المحافظة في ولاية أريزونا، ونقلته مباشرة شركة "RSBN" الإعلامية.

وفي معرض حديثها عن الانقسامات الداخلية الأمريكية حول السياسة الخارجية، قالت لونا: "المواطنون الأمريكيون عند مناقشة السياسة الخارجية للولايات المتحدة يميلون إلى الانقسام بين المؤيدين لروسيا والمؤيدين لأوكرانيا، ماذا عن أن تكون مواليًا لأمريكا ولا تدعم الحروب الخارجية؟".

وتابعت متسائلة: "ولكن هل يمكن توقع أن يعمل عضو في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ من أجل السلام إذا كان مشاركا شخصيا في دعم الحرب، وإذا كان يعتمد على دعم المجمع الصناعي العسكري، وإذا كان في الواقع ينتمي إليه؟ الجواب هو لا".

وأشارت النائبة الجمهورية إلى أن بعض المشرعين "يعارضون علنا ما يفعله" من أجل التسوية في أوكرانيا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومبعوثه الخاص ستيفن ويتكوف وصهر ترامب، جاريد كوشنر.

وأوضحت لونا سبب تلك المعارضة بقولها: "هذا لأن لديهم مصلحة شخصية في استمرار الصراع في أوكرانيا ويستفيدون منه"، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الأمريكي ترامب الكونجرس الصراع الأوكراني روسيا وأوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية آنا بولينا لونا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الجلاد: نسب المشاركة الهزيلة في الانتخابات تنفي تمتع البرلمان الحالي بمشروعية شعبية
مجدي الجلاد: قراءتي لمقال رئيس الوزراء هي "تسليم وتسلم" وأؤيد تغيير الحكومة الحالية