

وكالات

أكد توم باراك، السفير الأمريكي لدى تركيا، المبعوث الأمريكي إلى سوريا، أن تركيا ليست عدوانية تجاه إسرائيل، وبإمكانها أن تساعد في قوة دولية بغزة، وإبرام اتفاق بين دمشق وتل أبيب.

وفي التفاصيل، أجرى توم باراك، مقابلة مع قناة "i24NEWS" العبرية، وتطرق إلى دور تركيا في القوة المتعددة الجنسيات في غزة، قائلا: "أعتقد أنها يمكن أن تساعد، لديها قدرات في مواجهة حماس".

وأضاف أيضًا: "ليس لدى تركيا سياسة عدوانية تجاه إسرائيل، وآخر ما يفكرون فيه هو عودة الإمبراطورية العثمانية".

وتابع: "عرضنا كان أن القوات التركية يمكن أن تساعد في تهدئة الوضع"، قائلا: "أنا أفهم لماذا إسرائيل لا تثق بذلك - ولكن نعم، أعتقد أن ذلك يمكن أن يساعد"

وأكد باراك أن هناك إمكانية لمسار تطبيع بين إسرائيل وتركيا: "نعم هذا منطقي جدا".

وحول بيع طائرات F-35 لتركيا، علق قائلا: "إن إسرائيل تعارض ذلك بشكل قاطع وحازم، وهذا مفهوم من جهتهم".

بالإضافة إلى ذلك، وجه رسالة إلى إسرائيل: "لا يمكن محاربة ومهاجمة كل دولة تحيط بكم"، موضحا أنه يؤمن بالتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وسوريا ففيه مصلحة إسرائيلية".

وتابع: "تُدرك سوريا أن مستقبلها مرهون باتفاق أمني وسياج حدودي مع إسرائيل، وحافزها ليس العدوان على إسرائيل".

ووصف نهج إسرائيل بالبراغماتي، قائلا: "بعد السابع من أكتوبر، لن تثق إسرائيل بأحد. لا مشكلة، سيُنشئون حلقات استخدام متحدة المركز لا صواريخ هنا، ولا قذائف "آر بي جي" هناك، والطائرات الأسرع من الصوت خاضعة للرقابة. السوريون مستعدون لذلك بشكل لا يُصدق".

وأشار إلى كون سوريا الساحة الأكثر واقعية لتحقيق تقدم دبلوماسي، قائلا: "في الوقت الراهن، تُعد سوريا أسهل خطوة لإسرائيل لتحقيق تقدم، إنها أسهل مكان لإظهار مرونة في التعامل مع العالم وسد الفجوات"، وفقا لروسيا اليوم.