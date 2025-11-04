إعلان

الرئيس الإريتري: مصر عبرت عن حضارتها العريقة خلال افتتاح المتحف الكبير

كتب- محمد جعفر:

06:07 م 04/11/2025

الرئيس إسياس أفورقي

أشاد الرئيس الإريتري أسياس أفورقي بعظمة المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أنه تعبير حي عن تاريخ الحضارة المصرية القديمة، واصفًا إياه بأنه واحد من أروع الإنجازات في القرن الحادي والعشرين.

وقال أفورقي خلال لقاء خاص مع الإعلامي تامر حنفي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، "المتحف المصري الكبير يُعد تحفة معمارية وثقافية عالمية، والأداء الفني في الافتتاح كان رائعًا على كل المستويات، لقد استمتع كل من حضر هذه الاحتفالية المبهرة، وأنا شخصيًا كنت مندهشًا من التنظيم والإبداع الذي شهدته، ولم أكن أتصور أن تُنفذ بهذا المستوى من الدقة والقدرات الفنية المذهلة."

وأضاف الرئيس الإريتري أن مصر ستشهد ترويجًا عالميًا واسعًا للمتحف خلال الفترة المقبلة، بما يعكس رسالتها الحضارية للعالم، واصفًا ما رآه في الافتتاح بأنه "مفاجأة مبهجة" تبرز قدرات مصر الثقافية والفنية والتنظيمية.

أسياس أفورقي إريتريا الحضارة المصرية

