هل تأثرت السعودية إشعاعيا بسبب بركان إثيوبيا.. الرقابة النووية تكشف؟

الرياض - (د ب أ)

نفت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السعودية اليوم الثلاثاء صحة ما يتم تداوله في بعض الوسائل الإعلامية ووسائط التواصل الاجتماعي عن وجود تأثير إشعاعي لبركان "هايلي جوبي" في إثيوبيا على سلامة البيئة.

وقالت الهيئة في بيان إن بعض الوسائل الإعلامية ووسائط التواصل الاجتماعي تتداول تكهنات من أن رماد بركان هولي جوبي الإثيوبي الذي ثار مؤخراً قد يحمل مواد مشعة تؤثر على الصحة والبيئة.

وأوضحت أن ما قد يحمله هذا الرماد من مكونات جيولوجية طبيعية من بينها المواد المشعة الطبيعية، والتي قد تكون أيضا من مكونات بعض الغبار والأتربة من الرياح ليس له تأثير إشعاعي على سلامة البيئة.

وفي وقت سابق،أكد المختصّ في الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، عدم وجود تأثير واضح ومباشر لثوران بركان "هايلي جوبي" الإثيوبي على أجواء المملكة.

وأضاف العقيل، خلال حديثه في قناة "الإخبارية"، السعودية اليوم أن المركز يتابع حركة الأتربة الناجمة عن البركان في طبقات الجو العليا، وسيصدر تحذيرات خاصة للطيران التجاري في حال ظهور أي تأثير.

يُذكر أن بركان "هايلي جوبي" في إثيوبيا شهد ثورانًا مفاجئًا بعد خمود دام 10 آلاف عام عقب هزات أرضية عديدة خلال الأيام الماضية، فيما أكد خبراء أن البركان أطلق سحابة ضخمة من غاز ثاني أكسيد الكربون انتشرت مع الرياح لتغطي إثيوبيا ودولا محيطة.