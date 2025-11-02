احتراق ناقلة نفط وتضرر ميناء توابسي الروسي بسبب هجوم أوكراني



وكالات

قالت السلطات في منطقة كراسنودار، بجنوب روسيا، اليوم الأحد، إن ناقلة نفط ومنشآت في ميناء توابسي المطل على البحر الأسود، تضررت واشتعلت فيها النيران خلال الليل نتيجة هجوم أوكراني بالطائرات المُسيّرة.

وقالت إدارة المنطقة: "سقطت شظايا طائرات مُسيّرة على ناقلة نفط في ميناء توابسي مما أدى إلى وقوع أضرار بالهيكل العلوي لسطح الناقلة".

وأضافت: "اندلع حريق على متن الناقلة وجرى إجلاء الطاقم"، وفقا للغد.

ويضم الميناء محطة توابسي النفطية ومصفاة توابسي التابعة لشركة روسنفت، واللتين استُهدفتا بطائرات مسيرة أوكرانية عدة مرات هذا العام.

وتعد المحطة منفذا جنوبيا رئيسيا لوصول المنتجات الروسية الخام والمكررة إلى الأسواق العالمية، لذا فإن أي تعطل هناك يمكن أن يؤثر على تدفق الصادرات.

وكثفت كييف هجماتها على المصافي والمستودعات وخطوط الأنابيب الروسية في الأشهر الأخيرة لاستنزاف إمدادات الوقود، وتعطيل اللوجستيات العسكرية، ورفع تكاليف الحرب، في حملة تقول إنها رد على الهجمات الروسية على شبكة الكهرباء الأوكرانية.

وأعلنت إدارة كراسنودار أن مباني الميناء والبنية التحتية الأخرى تضررت أيضا.

وتسبب حطام طائرة مسيرة أيضا في أضرار بمبنى سكني في قرية سوسنوفي، الواقعة على مشارف توابسي.

وأضافت الإدارة أنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات، كما لحقت بعض الأضرار الطفيفة بمحطة السكك الحديدية في توابسي.