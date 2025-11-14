الأمن الفيدرالي الروسي يحبط محاولة اغتيال مسؤول روسي رفيع



موسكو- (د ب أ)

موسكو 14 نوفمبر (د ب أ) - أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، صباح اليوم الجمعة، أنه أحبط عملية اغتيال كان جهاز الاستخبارات الأوكراني يخطط لتنفيذها ضد أحد كبار المسؤولين في الدولة الروسية، داخل مقبرة "ترويكوروفسكويه" في العاصمة موسكو.

وجاء في بيان الجهاز: "أحبطت هيئة الأمن الفيدرالي الروسية، عملًا إرهابيًا كانت تخطط له أجهزة الاستخبارات الأوكرانية، لاستهداف أحد كبار المسؤولين الروس، أثناء زيارته لموقع دفن أحد أقاربه في مقبرة ترويكوروفسكويه"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.



ووفقًا لبيان جهاز الأمن الفدرالي الروسي، كشفت السلطات عن استعدادات لارتكاب الجريمة بالتعاون مع أطراف خارجية، حيث جرى تجنيد عدد من الأشخاص للتحضير لذلك.

وأوضح البيان أنه "تم ضبط مهاجر غير قانوني من منطقة آسيا الوسطى، وشخصين روسيين مدانين سابقًا ويعانون من الإدمان على المخدرات في موسكو، بالإضافة إلى جلال الدين كوربانوفيتش شمسوف المولود عام 1979 والمقيم في كييف، والمطلوب للسلطات الروسية بتهم القتل وحيازة الأسلحة بصورة غير قانونية".

كما صادرت أجهزة الأمن وسائل اتصال للمشتبه بهم تحتوي على مراسلات مع موظف في الأجهزة الخاصة الأوكرانية عبر تطبيقات "واتساب" و"سيجنال"، إضافة إلى كاميرا فيديو على شكل مزهرية يمكن التحكم بها عن بُعد وكانت ترسل بيانات إلى الخارج.

وأكد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن "نظام كييف، تحت إشراف دول غربية، يخطط لارتكاب جرائم مشابهة في مناطق أخرى من روسيا، مشددا على المسؤولية الجنائية للتعاون السري مع دولة أو منظمة أجنبية.