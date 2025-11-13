إعلان

مستوطنون يحرقون مسجدًا في الضفة ويشوهون جدرانه بعبارات مسيئة

كتب : مصراوي

02:00 م 13/11/2025

مستوطنون يحرقون مسجدًا في الضفة

رام الله - (د ب أ)

أفاد ناشط فلسطيني بأن "مستعمرين" أحرقوا، مسجدا فجر اليوم الخميس، وخطّوا شعارات عنصرية على جدرانه، شمال غرب سلفيت وسط الضفة الغربية

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن الناشط في مجال مقاومة الاستيطان نظمي السلمان قوله إن "الأهالي تفاجأوا فجر اليوم بقيام المستعمرين بإحراق مسجد الحاجة حميدة الواقع بين بلدتي ديراستيا وكفل حارس، شمال غرب سلفيت".

وأضاف أن "المستعمرين سكبوا مواد قابلة للاشتعال عند المدخل، إلا أن تدخل الأهالي حال دون انتشار النيران على المسجد بالكامل"، مشيراً إلى أن "المستعمرين خطّوا أيضاً شعارات عنصرية معادية للعرب والمسلمين على جدران المسجد".

مستوطنون يحرقون مسجدًا في الضفة

