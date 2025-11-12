رسميا.. ترامب يطلب العفو عن نتنياهو

وكالات

تلقى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، رسالة من نظيره الأمريكي دونالد ترامب يطلب فيها العفو عن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يحاكم بتهم فساد.

وكشف مكتب الرئيس الإسرائيلي تفاصيل الرسالة التي ارسالها ترامب مساء اليوم الأربعاء، إلى هرتسوغ.

وقال ترامب في في رسالته أعتقد أن هذه القضية ضد بيبي "نتنياهو" الذي ناضل إلى جانبي طويلا بما في ذلك ضد عدو إسرائيل اللدود إيران، هي محاكمة سياسية غير مبررة.