إعلان

الرئيس الإسرائيلي: عنف المستوطنين المروع ضد الفلسطينيين يجب أن يتوقف

كتب : مصراوي

06:38 م 12/11/2025

رئيس الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوج

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تل أبيب - (أ ب)

أدان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج اليوم الأربعاء ما وصفه بالهجوم "المروع والخطير" الذي نفذه مستوطنون يهود ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، ودعا إلى وضع حد لموجة متزايدة من عنف المستوطنين في الأراضي المحتلة.

أضافت تصريحات هرتسوج صوتا قويا إلى الانتقادات الصامتة من جانب كبار المسؤولين الإسرائيليين لعنف المستوطنين.

وقال هرتسوج إن العنف الذي ارتكبته "مجموعة" من الجناة "يتجاوز خطا أحمر"، مضيفا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أنه "يجب على جميع سلطات الدولة أن تتحرك بشكل حاسم للقضاء على هذه الظاهرة وتعزيز مقاتلي الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن الذين يحموننا ليلا ونهارا".

جاءت تصريحات هرتسوج بعد أن هاجم عشرات المستوطنين الإسرائيليين المقنعين قريتي بيت ليد ودير شرف الفلسطينية في الضفة الغربية أمس الثلاثاء، وأضرموا النار في السيارات والممتلكات الأخرى قبل أن يشتبكوا مع الجنود الإسرائيليين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج الضفة الغربية عنف المستوطنين في الأراضي المحتلة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
"تعديل واعتذار".. عقوبة من اتحاد الكرة ضد أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي
* المتحف الكبير يكشف حقيقة وقف بيع التذاكر للمصريين يومي الجمعة والسبت